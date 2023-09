Natália Correia faria hoje 100 anos. A festa começa agora

100 anos depois do nascimento de Natália Correia continua a ser difícil defini-la. Ela que sempre usou a palavra, e o seu poder, não pode ser definida com uma só palavra. Poeta, escritora, dramaturga, cronista, editora, política são tudo definições que lhe assentam, tal como lhe poderiam ser atribuídas outras palavras como provocadora, impulsiva, inquieta ou futurista.

Natália Correia que nasceu na Fajã de Baixo, em São Miguel, nos Açores a 13 de setembro de 1923, é uma figura plural cuja vida é agora celebrada em diversas iniciativas. Em Lisboa, cidade onde viveu grande parte da sua vida e onde teve o celebre bar Botequim, vai assinalar o aniversário, através da autarquia, com um “programa que quer dar a conhecer as muitas facetas da personalidade, da vida e da obra de Natália Correia”, indica o Pelouro da Cultura.

“Visitas guiadas, itinerários, exposições, uma peça de teatro e muita literatura e poesia integram um programa que tem início no dia do aniversário da escritora com Poesia Comestível, um jantar literário na Biblioteca de Alcântara”, explica em comunicado a câmara de Lisboa.

A vida da autora de “A Ilha de Circe” é também celebrada com teatro. Dias 14 e 15 de setembro é reposto, no Palácio Galveias, em Lisboa, a pela “Nome: Natália” de Ana Paula Costa, interpretada por Maria Emília Castanheira e com cenografia de José Manuel Castanheira. O Pelouro da Cultura indica também que será realizada uma visita comentada, no dia 19, ao Hotel Britânia, na Rua Rodrigues Sampaio. Natália Correia chegou a viver naquele hotel projetado por Cassiano Branco e que então se chamava Hotel do Império, e no qual terá escrito a peça “O Encoberto”.

O trabalho de dramaturgia de Natália Correia é também apresentado no Teatro da Malaposta, em Lisboa que leva à cena dias 16 e 17, às 20h30 e 16h30 respetivamente a peça “O Homúnculo”. “Nele expõe-se a ousadia da autora ao ter escrito, em 1965, esta sátira jocosa em plena Ditadura. Foi censurada à época e os seus exemplares apreendidos. Reconhece-se nela o retrato de um Portugal moribundo de espírito e de jovens resgatados para a Guerra do Ultramar”, explica a companhia sobre o espetáculo que conta com encenação de Sara Gonçalves.

Também a Casa Fernando Pessoa assinala esta quarta-feira, às 19h, os 100 anos do nascimento de Natália Correia com o espetáculo “Projeto Natália”, com a cantora Mia Tomé e o músico micaelense Mário George Cabral que recordam “a poeta com um concerto em que as canções são compostas a partir dos seus poemas”. Este espetáculo tem a participação especial de João Cabral.