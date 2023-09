Joana Marques e a nova grelha da TVI: "Pegaram numa grelha de 2009 e enfiaram-na em formol"

Foram muitas as novidades anunciadas na gala da TVI "Palácio das Estrelas": Morangos com Açúcar, Dança com as Estrelas, "Big Buáda"...onde é que já vimos isto?

"É um programa completamente diferente. Com dois confessionários aquilo muda tudo. E se tiver duas casas de banho então...! Ui. Irreconhecível. Uma pessoa nem vai perceber se esta a ver o Big Buáda ou uma série da Netflix."



Foi uma noite também marcada pelas "caras novas" que foram anunciadas na área da ficção:

"Alexandra Lencastre parece aquelas adolescentes que fugiram de casa dos pais com o namorado, e depois perceberam que o namorado era maluco e voltaram, muito assustadas."



E também na área da informação houve novidades... como Miguel Sousa Tavares:

"Outra lufada de ar fresco. Ele que em 2021 anunciara o abandono da televisão. Também faz lembrar os adolescentes: vou embora desta casa! Vocês não me compreendem. Algum tempo depois: tenho saudades da mesada, voltei!"