Apple cede à UE e confirma: novo iPhone tem entrada USB-C

O Parlamento Europeu tinha aprovado uma lei, em outubro, que estabelecia uma solução única de carregamento para telemóveis, tablets e outros dispositivos eletrónicos portáteis, tornando o USB tipo C o carregador comum da UE até final de 2024.



Os computadores portáteis não estarão inicialmente vinculados às novas normas, mas terão de as cumprir o mais tardar três anos e meio após a entrada em vigor da legislação, ou seja, em meados de 2028, aproximadamente.

A diretiva (lei comunitária), negociada ao longo de quase 10 anos na União Europeia, harmoniza ainda mais a tecnologia de carregamento rápido, fornece aos consumidores informações claras sobre as características de carregamento e permite que os consumidores escolham se desejam comprar novos produtos eletrónicos com ou sem carregador.

Os líderes da Apple revelaram nesta terça-feira quatro novos iPhones e apresentaram as novas características técnicas dos seus aparelhos, depois de um trimestre dececionante para as vendas do iPhone, com uma queda no seu volume de negócios homólogo (-1,4%), para 81,8 mil milhões de dólares (cerca de 76,2 mil milhões de euros).

A primeira metade da apresentação foi dedicada a novos relógios, incluindo o Apple Watch Series 9, o “primeiro produto neutro em carbono” do grupo, segundo Lisa Jackson, vice-presidente responsável pelo meio ambiente.