Quadro roubado de Van Gogh encontrado em saco do IKEA

"Sabíamos que o quadro passava de mão em mão no mundo do crime, mas que ninguém lhe queria tocar porque não valia nada", disse Brand, conhecido por recuperar obras de arte roubadas. "O quadro só trazia problemas. Por isso, estava um pouco amaldiçoado", avançou Brand.

Arthur Brand, também conhecido como “Indiana Jones” do mundo da arte, confessou que este foi “um dos melhores momentos da sua vida”. O quadro, roubado a 30 de março de 2020, andava de mão em mão, passado entre vários traficantes de arte desde o seu desaparecimento de um pequeno museu em Amsterdão.

O insólito caso aconteceu esta segunda-feira, quando o quadro “O Jardim do Presbitério Neunen na Primavera”, datado de 1884 e avaliado entre três e seis milhões de euros, foi entregue à porta de casa de um investigador conhecido por recuperar obras de arte, Arthur Brand.

Um quadro da autoria de Vincent van Gogh, que estava desaparecido há mais de três anos, foi agora recuperado e encontrado dentro de um saco do IKEA.

Ver esta publicação no Instagram

A noite desta segunda-feira marca o fim da busca pelo quadro durante três anos e meio: a obra de arte foi entregue à porta de casa de Arthur Brand, em Amesterdão, embrulhada em plástico-bolha, dentro de uma fronha de almofada e num saco azul do Ikea. Brand reconheceu o quadro através de uma marca registada no verso, que comprova a autenticidade. "É mesmo ele", disse o detetive. "Vincent van Gogh está de volta".

Brand ficou conhecido por ter recuperado as estátuas de bronze "Os Cavalos de Hitler", um quadro de Picasso e um anel que pertenceu a Oscar Wilde. Ao The Guardian disse que um objeto roubado tão famoso se estava a tornar "uma dor de cabeça" para quem o tinha, e que o homem que acabou por o entregar não tinha nada a ver com o roubo.

"Foi notícia mundial na altura em que foi roubado. Nós somos holandeses, aconteceu nos Países Baixos, por isso foi um desastre", disse. "Felizmente, a polícia conseguiu prender todos os envolvidos: o ladrão que apanhou oito anos e uma multa de 8,7 milhões de euros, os intermediários foram apanhados, o comprador foi apanhado, toda a gente foi presa, mas o quadro ainda não estava lá...”

“Fui contactado por alguém que me disse: 'Sr. Brand, eu podia entregar o Van Gogh, mas não quero arranjar problemas'. Tive de ganhar a sua confiança e ontem ele decidiu entregá-lo em minha casa", revelou.

À espera na esquina da rua, num bar, estava Andreas Blühm, o diretor do Museu Groninger, proprietário do quadro, que tinha sido emprestado, e que rapidamente o autenticou.

O museu Groninger, proprietário da obra, garante que, embora tenha sofrido danos, a pintura se encontra em bom estado, adianta a Reuters. “O Jardim na Primavera”, como também é conhecido, encontra-se agora no Museu Van Gogh em Amesterdão para avaliação, e poderá demorar semanas ou meses a regressar ao Groninger.

A polícia enalteceu o papel do detetive de arte no processo. “O Jardim do Presbitério Neunen na Primavera” junta-se a “Os Cavalos de Hitler”, de Picasso, e a um anel que um dia pertenceu a Oscar Wilde na lista de recuperação de casos resolvidos por Arthur Brand.

A pintura "Two laughing boys", de Frans Hals, continua desaparecida, mas o "Indiana Jones" da arte tem esperança de que também esta obra desaparecida regresse rapidamente à proveniência.