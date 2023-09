Inéditos de Cesariny e Júlio Pomar e um livro de fotografia de Paul McCartney entre as novidades da Porto Editora

Na semana em que publica o livro “O Primeiro-Ministro e a arte de Governar” de Aníbal Cavaco Silva, que é lançado sexta-feira, pelas 18h30, em Lisboa, com a apresentação de Durão Barroso, a Porto Editora apresentou as novidades que irá editar até ao final do ano.

Entre os destaques estão dois inéditos portugueses. Desde logo um livro de poesia do pintor Júlio Pomar que morreu em 2018. “Quite à Palavra” será publicado em novembro pela Assírio e Alvim. Organizada por José Alberto oliveira e José António Oliveira a obra reúne muitos dos poemas a que o pintor se dedicou nos seus últimos anos de vida.

Outro dos inéditos é lançado em novembro, no âmbito do centenário do nascimento de Mário Cesariny e será apresentado a propósito do encontro bianual de poesia Carmina, organizado pela Fundação Cupertino de Miranda em parceria com a Câmara de Vila Nova de Famalicão. Trata-se, explicou o editor Vasco David da reuniam de um “projeto radiofónico de antologia da poesia portuguesa” que terá como título “Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea”.

Pela mesma ocasião sairá também na Assírio e Alvim uma antologia da obra do poeta e artista do Surrealismo português que conta com a coordenação do académico Fernando Cabral Martins. É uma obra que, segundo a editora, propõe novos caminhos de leitura da poesia de Cesariny.

Na mesma chancela de poesia, a Assírio e Alvim vai editar “Tisanas” um livro de poemas em prosa da artista Ana Harthley. Segundo o editor Vasco David, com esta obra vão “começar a publicação da obra poética” da artista. Este primeiro livro conta com o posfácio de Ana Marques Gastão.

Ainda na área da poesia, além de “Os Sonetos a Orfeu seguidos de Poemas à Noite” de Rainer Maria Rilke, a Assírio e Alvim irá publicar “Obra Poética I” de Pedro Homem de Mello, “um grande poeta do século XX português cuja poesia já é difícil de encontrar” hoje, indicou o editor.

Numa altura em que lança novas edições de David Mourão-Ferreira do romance “Um Amor Feliz” e das novelas “Gaivotas em Terra”, a Assírio e Alvim vai também lançar uma nova edição de “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto com uma “fixação de texto” que pode ser lida com facilidade nos dias de hoje referiu Vasco David na apresentação esta terça-feira, em Lisboa.

Entre as novidades que chegarão em outubro às livrarias está “1964 – Olhos da Tempestade”, um livro de fotografias de Paul McCartney. As imagens foram captadas na máquina do ex Beatles naquela que foi a primeira digressão dos “Fab Four” de Liverpool nos Estados Unidos. São 275 fotografias são acompanhadas por um texto de McCartney com as memórias pessoais desse momento.

Noutro registo mais contemporâneo, na chancela Ideias de Ler sairá em outubro “diário de uma Invasão”. O livro de não ficção traça um diário da invasão russa na Ucrânia e é assinado pelo escritor ucraniano Andrei Kurkov que já publicou na Porto Editora os títulos “A Morte e o Pinguim” e “Abelhas Cinzentas”.

A Ideias de Ler vai também colocar nas livrarias, já em setembro, o livro “Coreia – uma Breve História do Norte e do Sul” assinado por Victor Cha e Ramos Pacheco Pardo. Segundo o editor é um “livro que fala do choque entre dois povos que explica como dois sistemas tão diferentes eclodiram a partir das mesmas pessoas”.

Em outubro a Porto Editora irá lançar o mais recente romance do cubano Leonardo Padura. “Pessoas Decentes” retrata a cidade de Havana em 2016, um ano em que Cuba recebeu a visita do presidente norte-americano Barack Obama e um concerto de Rolling Stones.

Também em outubro sairá “Rebentar”, um livro escrito por Rafael Gallo, o escritor brasileiro vencedor do Prémio José Saramago em 2022. Este livro que aborda a dor de uma mãe que vê o filho desaparecer, é anterior da “Dor Fantasma” com que o autor venceu o prémio, mas estava inédito em Portugal.

Outra das novidades que a Porto Editora irá publicar em outubro é “Ilha Teresa” do norte-americano radicado em Portugal, Richard Zimler. O romance conta a vida de uma rapariga de 15 anos que muda radicalmente quando os pais deixam Lisboa e vão viver para Nova Iorque.

“Lei da Gravidade” é o romance que marca a estreia da autora Gabriela Ruivo na Porto Editora. Vencedora do Prémio LeYa em 2013 com “Uma Outra Voz”, a escritora regressa à novela numa obra onde o tempo é o grande protagonista.

Na Livros do Brasil vão ser publicadas obras como “Caro Professor Germain” de Albert Camus; “Não Saí da Minha Noite” da Nobel Annie Ernaux; “O Declínio do Anjo” de Yukio Mishima que encerra a tetralogia «Mar da Fertilidade» e o clássico “A Metamorfose” de Franz Kafka.

Do escritor Percival Everett, até aqui não traduzido para português”, será lançado pela Livros do Brasil ainda em setembro “As Árvores”. “Um livro sobre linchamentos nos Estados Unidos” explicou a editora São José Sousa que elegeu esta estreia em português do finalista do Booker Prize de 2022 como uma “sátira mordaz de rir e fazer chorar”.

Para o leitor interessado em temas da atualidade económica, o grupo editorial Porto Editora anunciou a publicação já em setembro, pela chancela Ideias de Ler do livro “O Preço do Dinheiro” do britânico Rob Dix, um dos peritos financeiros mais respeitados do Reino Unido. No livro explica a editora “vai perceber melhor não só a inflação e porque afeta diariamente as nossas vidas, mas também o que faz aumentar as taxas de juro”.

Ainda sobre a inflação, em outubro, a mesma chancela coloca no mercado “Temos de Falar sobre Inflação” assinado pelo Stephen D. King. O antigo conselheiro económico do HSBC que é um dos especialistas da Comissão do Tesouro do Parlamento britânico apresenta no livro 14 lições de como lidar com a economia e a inflação.