Caetano Veloso recebe medalha de mérito cultural. "Devemos lutar pelo brilho" da língua portuguesa

António Costa relembrou que “tanto na língua, como na música, Caetano esteve sempre ciente do património e da tradição”, sem nunca deixar de lado “uma incessante reinvenção e renovação”. O líder do Governo felicitou ainda Caetano Veloso pelo seu papel no espaço lusófono.

Na cerimónia, que contou com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, foi também anunciada a criação do programa Frátria, que vai “permitir o intercâmbio de jovens universitários no seio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), à semelhança do que acontece com o programa Erasmus na Europa”.

António Costa explicou que o nome é inspirado num verso do tema “Língua” do músico brasileiro – uma música dedicada à língua portuguesa e com alusões a grandes nomes da lusofonia, como Fernando Pessoa, Luís de Camões e Cármen Miranda.

No final da cerimónia, Caetano Veloso foi ainda surpreendido com a fadista Carminho a cantar “Os Argonautas”, um tema do artista brasileiro e em que o músico canta Fernando Pessoa.

Na semana passada, a Universidade de Salamanca atribui ao artista o título “honoris causa” pela sua “longa carreira artística e intelectual” e por ser “um dos melhores músicos mundiais do século XX e XXI”.

Aos 81 anos, o músico esgotou recentemente os seus concertos em Portugal. Veloso sobe hoje ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para o último de três concertos na capital. O músico despede-se do país com dois concertos no Coliseu do Porto, na quarta e quinta-feira.