Star Wars. X-Wing original vai a leilão após décadas desaparecido

Depois de estar desaparecido durante décadas, um modelo original de um X-Wing utilizado na batalha final do primeiro filme de Star Wars, lançado em 1977, vai a leilão.

O modelo, com pouco mais de 50 centímetros, foi encontrado na coleção pessoal de Greg Jein, designer nomeado para o Óscar de Melhores Efeitos Visuais pelos filmes ‘1941’ e ‘Encontros Imediatos de Terceiro Grau’, que faleceu em maio do ano passado, aos 76 anos.

O X-Wing é um de apenas quatro modelos conhecidos usados em planos aproximados para as filmagens de “Episódio IV: Uma Nova Esperança” de Star Wars. Construído pela empresa de efeitos especiais de George Lucas, a Industrial Light & Magic, o modelo inclui asas articuladas, luzes e está decorado com "cicatrizes" de batalhas.

Os outros modelos do X-Wing conhecidos são o Red Leader, o Red Two e o Red Five, conhecido por ter sido pilotado por Luke Skywalker.

A base de licitação do modelo de caça estelar da Aliança Rebelde agora encontrado é de 400 mil dólares (cerca de 370 mil euros) e a coleção de Greg Jein inclui ainda um fato original de Stormtrooper, também utilizado nas filmagens do primeiro filme de Star Wars, um fato de astronauta do filme “2001: A Space Odyssey”, armas da série televisiva do Batman e adereços de Star Trek, que irão a leilão em Dallas, a 14 e 15 de outubro.