Joana Marques já não quer ser desagradável: "Cansei-me de furtar, eu quero desfrutar"

Joana Marques regressa das férias com as baterias recarregadas e mais conetada com o seu interior. Deixou de comer carne, faz meditação todas as manhãs, jejum intermitente, é uma Joana plena esta que vemos hoje nas Três da Manhã.

Joana ouviu os recados do universo e por isso agora vive no presente e diz que não se identifica mais com o Extremamente Desagradável. Está até, confessa, a fazer uma formação em coaching.

"Não quero mais deitar as pessoas abaixo, quero ajudá-las a levantar"

Não vai mais fazer o Extremamente Desagradável, diz, mas não quis usar a palavra "nunca" porque considera que "não devemos nunca dizer nunca...implica um domínio sobre o universo que nós na verdade não temos".