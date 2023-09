"Poor Things". Filme com a fadista Carminho conquista Festival de Veneza

A longa-metragem "Poor Things", do cineasta grego Yorgos Lanthimos, conquistou este sábado o Leão de Ouro de melhor filme, prémio máximo do Festival de Veneza, anunciou o júri desta 80.ª edição do certame, presidido pelo realizador Damien Chazelle.

Protagonizado por Emma Stone, com Carminho no breve papel de uma fadista anónima, "Poor Things" ("Pobres Criaturas") decorre entre o fantástico e o real, para demonstrar como os padrões sociais pesam sobre as mulheres.

Dirigido pelo cineasta de "A Lagosta" e "A Favorita", "Poor Things" ainda não tem data de estreia em Portugal.

O Leão de Prata do Grande Prémio do Júri, o segundo mais importante do festival, foi para "Evil Does Not Exist", um hino à proteção da natureza dirigido pelo japonês Ryusuke Hamaguchi, o mesmo de "Drive my Car", nomeado para os Óscares.

O italiano Matteo Garrone conquistou o Leão de Prata de Melhor Realizador com "Io Capitano", uma história sobre a imigração subsaariana, que atravessa o deserto, o pesadelo da Líbia e os perigos da travessia do Mediterrâneo, protagonizada pelo senegalês Seydou Sarr, que recebeu o prémio Marcello Mastroianni de Melhor Ator Emergente.

Na cerimónia que encerrou o festival, Matteo Garrone deu a palavra ao senegalês Mamadou Kouassi, cujo testemunho inspirou o filme, e dedicou o prémio "a todas as pessoas que não pediram para chegar a [ilha italiana de] Lampedusa", apelando ao fim do tráfico de seres humanos e ao estabelecimento de corredores seguros para os requerentes de asilo.