De Almodóvar à vida de Elon Musk. Os livros da Penguin para os próximos meses

Se há leitores para todos os gostos, há também livros para todos os leitores. O grupo editorial Penguin Random House revelou esta quinta-feira os títulos que irá publicar até ao final do ano.

Entre as novidades está o regresso ao romance de Olga Tokarczuk, depois de ter ganho o Prémio Nobel da Literatura em 2019. “Empúsio” sairá em outubro pela chancela Cavalo de Ferro. A obra relata a vivência num sanatório para tuberculosos, onde numa capa de mistério se discute política e outras questões filosóficas.

Outra das novidades é “O Último Sonho”, um livro que reúne 12 histórias escritas por Pedro Almodóvar. Num registo autobiográfico, o livro chega ao mercado português com tradução de Helena Pitta e chancela da Alfaguara.

A mesma chancela irá lançar em português pela primeira vez obras da canadiana Miriam Toews com “A Voz das Mulheres” e da italiana, Beatrice Salvioni com “A Malnascida”.

Na apresentação em Lisboa, o Grupo Editorial revelou que a Companhia das Letras vai editar o novo romance de Hugo Gonçalves que depois da obra “Deus, Pátria, Família” vai prosseguir com a trilogia dedicada à História portuguesa. “Revolução” é, segundo a editora Clara Capitão, um livro que apresenta “um fresco” da época antes e pós 25 de Abril de 1974.

A Companhia das Letras, que vai publicar o volume das letras das músicas de Caetano Veloso, vai também lançar o novo romance de João Tordo intitulado “O Nome que a Cidade Esqueceu”, passado em Nova Iorque nos anos 90.

“O Que é Ser Uma Escritora Negra Hoje, de Acordo Comigo” é o título do ensaio que será editado pela escritora Djaimilia Pereira de Almeida, uma obra de não-ficção literária em que a autora “aborda as armadilhas” da sua dupla condição de mulher negra e escritora.

No campo das biografias, o grupo editorial anunciou que na chancela Objetiva irá, já a 12 de setembro, lançar o livro “Elon Musk” de Walter Isaacson onde é contada a vida do visionário e controverso dono da Tesla. Sem revelar detalhes, a editora Eurídice Gomes indicou que o livro poderá conter pormenores sobre as negociações para a compra do Twitter.

Também na área das biografias foi anunciado para outubro o lançamento de “Assim Vejo a Minha Vida”, uma obra em que o ex-presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues percorre as suas memórias pessoais e políticas.

Para outro tipo de leitores, em outubro, a chancela Arena vai editar em Portugal a biografia da cantora Britney Spears com o subtítulo “A Mulher que Há em Mim”.

Para o público que gosta de banda desenhada a chancela Iguana vai lançar em outubro uma biografia de Madonna, assinada por Los Prieto Flores e Isa Muguruza, e o livro “Mulher Vida Liberdade”, organizado pela iraniana Marjane Satrapi (autora de “Persépolis”), em homenagem a Mahsa Amini, a jovem estudante iraniana que morreu depois de ter sido detida pela polícia dos costumes em Teerão, devido ao uso incorreto do véu islâmico.

Nos Penguin Clássicos será lançado “Narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, e outros textos”, uma obra que segundo a editora Eurídice Gomes tem vindo a ser “banida” nos Estados Unidos, bem como “Cartas da Terra” de Mark Twain, com prefácio de António Araújo; “Trabalhar Cansa” de Cesare Pavese, com introdução da poetisa Matilde Campilho; e “Meditações” de Marco Aurélio, com introdução do académico José Pedro Serra.

Já a chancela Elsinore anuncia que vai publicar mais um livro de Virginie Despentes. “Caro Idiota” é, segundo o editor Diogo Madre Deus, uma “insistência” nesta autora francesa considera como “a mais punk e provocadora da literatura francesa”, mas que parece ainda não ter colhido a preferência dos leitores nacionais.

Esta chancela irá também lançar o livro “Shy” do escritor e editor Max Potter, uma obra sobre um “adolescente problemático”, explicou o editor que destacou ainda o livro do norte-americano Louis Menand, “O Mundo Livre – arte e pensamento na Guerra Fria”. O escritor virá a Portugal para uma sessão a 16 de novembro, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Para novembro chegará às livrarias portuguesas a obra vencedora do Pulitzer 2023 e do Women’s Prize For Fiction. “Demon Copperhead”, de Barbara Kingsolver, será lançada na chancela Suma de Letras.