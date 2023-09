Bruce Springsteen cancela concertos de setembro devido a úlcera

Esta é já a terceira ronda de "adiamentos" este ano, depois de os concertos de março e agosto terem sido afetados pela situação de saúde do músico.

Bruce Springsteen cancelou esta quinta-feira todos os concertos agendados para o mês de setembro com a E Street Band, para tratar uma úlcera péptica (lesão no estômago).

Para já ainda não foram ainda avançadas novas datas para os espetáculos cancelados nos Estados Unidos, mas Springsteen deverá voltar aos palcos em novembro, data em que está prevista a "tour" pelo Canadá e, depois, regressará aos Estados Unidos.

Springsteen está em digressão mundial desde fevereiro, após o lançamento do último álbum "Only the Strong Survive" em novembro de 2022.