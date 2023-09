Stones voltam com “Angry” depois de 18 anos sem originais

Os Rollings Stones apresentaram nesta quarta-feira “ Angry ”, o primeiro single original retirado do álbum Hackney Diamonds , que vai ser lançado em outubro deste ano .

"Vamos falar do novo álbum, de nova música, de uma(...)

Segundo a banda, o álbum Hackney Diamonds contará com algumas canções com a participação póstuma de Charlie Watts, e ainda de Paul McCartney, que toca baixo numa faixa, e do baterista Steve Jordan, contratado para substituir Watts.

O anúncio desta quarta-feira deu sequência a uma campanha em que o logotipo do grupo foi projetado em várias cidades, como Nova Iorque e Paris, e o site específico do álbum foi criado.

18 anos depois, os octogenários Stones, já sem Charlie Watts, o baterista que morreu em agosto de 2021 aos 80 anos, voltam a apresentar material original.