Prémio Champalimaud distingue hospital que combate cegueira na Palestina

Prémio António Champalimaud de Visão - o maior do mundo na área da visão - distingue este ano o St. John of Jerusalem Eye Hospital, que é o único hospital especializado em cuidados oftalmológicos nos territórios palestinianos e que, ao longo de 140 anos, tem tratado de milhões de pessoas que vivem na "região mais turbulenta do mundo": Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Ocidental.

Sem olhar à origem, religião, classe social ou capacidade financeira dos pacientes, o St John of Jerusalem Eye Hospital sobrevive num delicado equilíbrio entre a qualidade dos cuidados de saúde prestados e a diplomacia com que diariamente assegura, junto das autoridades israelitas e palestinianas, o acesso às suas instalações tanto a doentes como às próprias equipas médicas.



O CEO do hospital, Ahmad Ma Ali, explica à Renascença que a maior dificuldade é assegurar a mobilidade das pessoas, num quadro de enormes restrições de segurança e destaca que a taxa de cegueira na Palestina é 10 vezes superior à que é registada no mundo ocidental.

Ahmad Ma Ali ainda está "em choque" com a noticia de que o seu hospital foi distinguido com o maior prémio do mundo na área da visão.

"Basicamente, este anúncio foi uma surpresa para nós. Ainda estamos em choque, mas da forma mais positiva possível. Acredito que recebemos este prémio porque lutamos contra a cegueira há mais de 140 anos na região mais turbulenta do mundo, e sem estabelecer qualquer distinção entre religiões, grupos sociais ou a capacidade de pagarem os nossos cuidados", justifica.

"O facto de estarmos lá e cuidarmos das pessoas, apesar de todos os desafios, é a principal razão pela qual fomos selecionados e agraciados com este prestigiado prémio, que é o maior prémio relacionado com a visão em todo o mundo".

"Tentamos manter excelentes relações com ambas as partes"

Ahmad Ma Ali afirma que tentam ser "apolíticos", mas ressalva que todos são "afetados pela política e pela situação de segurança".

"O acesso dos pacientes aos cuidados de visão nem sempre é possível e, às vezes, é difícil também para a equipa médica chegar ao hospital. A situação em Jerusalém não é de todo linear, é uma situação que muda de vez em quando", destaca.

Segundo o CEO, "sempre que há tensões, alguns pacientes não conseguem chegar ao hospital". Apesar de atuarem numa zona de conflitos tentam assegurar boas relações com as duas partes do conflito.