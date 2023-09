Músico David Bruno faz pausa para "deixar salgar" ideias

O músico David Bruno vai parar a carreira a solo após os concertos desta semana, no Porto e em Faro, mas explicou à Lusa que não vai deixar de trabalhar, antes "deixar salgar" ideias e projetos até voltar.

Em entrevista à Lusa, o artista disse que a profusão de álbuns e outros projetos que lançou em nome próprio desde 2018, bem como a intensificação da agenda de concertos e a vontade própria, o fez tomar a decisão.

Na quinta-feira, David Bruno sobe ao palco do Coliseu do Porto, para o concerto de despedida, o "oficial", uma vez que a atuação no Festival F, em Faro, no dia seguinte, é mais "um "after"".

A ideia foi "muito simples", como contou numa conversa no Parque de São Caetano, em Vila Nova de Gaia.

"O principal motivo é porque me apeteceu. Porque não havia nada para além disso que me obrigasse a parar. Não foi nenhum fator de indústria, música, agências ou coisas de mercado que me parassem", admitiu.

Desde "O Último Tango em Mafamude", em 2018, "que foi sempre a lançar coisas, álbuns e campanhas", como "Raiashopping" (2020), "Miramar Confidencial" (2019) ou "Palavras Cruzadas" (2021), como David & Miguel ao lado de Mike el Nite, antes da áudionovela "Sangue e Mármore", no ano passado.

Dentro desse "universo David Bruno", como lhe chama, há ainda campanhas com marcas de tecnologia ou casinos, "o que, apesar de tudo, é um desgaste de imagem", mas sobretudo um indicador de que "a ascensão foi muito grande".

"Não esperava. Em fevereiro de 2018, estávamos num centro comercial abandonado em Gaia a dar o primeiro concerto. No último ano, estivemos no Tivoli, Coliseu. São muitos anos, com muitos projetos. De certa forma, embora eu continue no estúdio a fazer música nova, sinto que faz bem a toda a gente, a todos os artistas, parar e não inundar o mercado", refletiu.

Em suma, e com Conjunto Corona a pouco mais de um mês de lançarem novo álbum, continua "a fazer música, ter muitas ideias, muitos projetos".

"Há um [projeto] que vejo como muito sólido. O que eu vou fazer é meter as coisas dentro do sal, deixar salgar, e daqui a uns tempos vou ver se ainda estão boas para comer ou não", explica.

Como "não existe rápido demais hoje em dia, para o bem e para o mal", guia-se pela honestidade no trabalho.

"Não é bom um artista andar a tocar porque sim. "Roger Waters vai dar o último concerto", e já foram para aí 10. Isso não é honesto. O que gosto mais na minha música é que é honesta. [...] Com os concertos é igual, nunca tive aquela lógica de preparar o espetáculo. Prezo muito a honestidade. A fazer muita música, chega a uma altura em que ou fazes música nova, ou então, se tocas só porque sim, não é honesto", afirmou.