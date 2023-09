Rolling Stones estão de volta 18 anos depois do último álbum

"Vamos falar do novo álbum, de nova música, de uma nova era", pode ler-se na publicação da banda sobre a conversa com Fallon, que acontece às 14h30 (hora de Lisboa).

De acordo com um comunicado dos Rolling Stones, citado pela Associated Press, "Hackney pode estar no centro de "Hackney Diamonds", mas este é um momento verdadeiramente global que queremos partilhar com os fãs por todo o mundo via YouTube".

A concretização do anúncio segue-se a uma campanha em que o logo do grupo foi projetado em várias cidades, como Nova Iorque e Paris, e do lançamento de um "site" específico para o álbum.