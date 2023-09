Morreu ​Steve Harwell, ex-vocalista dos Smash Mouth

Steve Harwell, o antigo vocalista da banda de rock Smash Mouth, morreu esta segunda-feira, aos 56 anos.

A morte foi confirmada pelo agente da banda, Robert Hayes, que não indicou a causa.

Harwell morreu em casa, onde estava a receber cuidados paliativos. Há apenas um dia, o representante da banda já tinha anunciado, em declarações ao "Hollywood Reporter" que o ex-vocalista estaria numa situação critica e que teria apenas dias de vida.

De acordo com o TMZ, Harwell estaria a lutar contra o abuso de álcool há anos e sofria de insuficiência hepática.

Segundo o representante da banda, Steve Harwell morreu em sua casa, na cidade de Boise, no estado norte-americano do Idaho.

A banda Smash Mouth - mais conhecida pelo êxito, de 1999, "All Star - foi fundada em 1994 em San Jose, Califórnia, e era composta por Harwell, o vocalista, Kevin Coleman na bateria, Greg Camp na guitarra e Paul De Lisle no baixo. A banda rebentou com a música "Walkin' on the Sun", do álbum de estreia "Fush Yu Mang".