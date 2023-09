Burning Man. Milhares retidos em festival no deserto devido a temporal

Cerca de 70 mil pessoas estão retidas no Festival Burning Man, no deserto do Nevada, nos Estados Unidos, devido a um temporal. A polícia está a investigar as circunstâncias da morte de um festivaleiro.



A chuva forte que se fez sentir naquela zona desértica deixou as estradas de terra intransitáveis, impedindo os participantes de deixar o local.

O recinto do festival também está transformado num enorme lamaçal e as autoridades pediram aos participantes que racionem alimentos e água.

"Há previsão de mais chuva para os próximos dois dias", diz a polícia local, o que pode dificultar ainda a saída do recinto do festival.