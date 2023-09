Novo diretor quer mais música, dança e festa no Teatro São Luiz

Manter-se atento às realidades do Chiado, onde o teatro se localiza, de Lisboa e do estrangeiro é, pois, o que importa para Miguel Loureiro, já que vão continuar a programar espetáculos internacionais, o que é possível por integrarem a rede Prospero e agora também a International Theatre Convention (ITC).

Outra das novidades na direção de Miguel Loureiro no S. Luiz é o regresso desta sala de Lisboa à parceria com o Festival de Teatro de Almada, que deverá concretizar-se já no próximo ano, adiantou à agência Lusa.

Quanto às apostas para o mandato iniciado em junho, Miguel Loureiro quer "mais música, incluindo ópera, opereta ou ópera de câmara, e não o grande repertório romântico clássico e neoclássico" e jazz, que terá um festival anual no Largo do Picadeiro, nas traseiras do teatro e transformado agora "na sua quarta sala".

O novo diretor artístico do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, Miguel Loureiro, quer mais música, mais dança e mais festa, para fazer do teatro um lugar habitado, disse em entrevista à agência Lusa.

"O nosso futuro ainda humano", frase glosada de uma obra do cientista político Francis Fukuyama, será o título da iniciativa que terá curadoria do ator e investigador Carlos Pimenta e para a qual Miguel Loureiro conta com a presença de especialistas portugueses e estrangeiros.

Outra das apostas do novo diretor artístico é a realização de um ciclo de pensamento, que vai decorrer ao longo do ano, com uma conferência por mês.

Um deles é precisamente haver um maestro diferente por ano e um pequeno festival com duos, trios ou quartetos de jazz a realizar no Largo do Picadeiro na altura do verão e que vão tentar fazer coincidir com a altura das Festas de Lisboa.

Outra das novidades que será apresentada em dezembro será a programação especial para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, ainda com "muita mão da Aida Tavares".

Miguel Loureiro adiantou ainda que, a partir de 2024, a programação do teatro será dividida consoante as estações do ano, pelo que haverá a programação de outono, inverno e primavera.

Questionado sobre se tem ideias novas a concretizar na sala Bernardo Sassetti -também conhecida como Jardim de Inverno -, o ator diz que sempre "associou muito aquele espaço à palavra".

Pelo que aí irão realizar-se ciclos de música, de poesia ou até conferências. Outras iniciativas terão de ser estudadas porque o espaço "sofre de contaminação acústica" se for usado em simultâneo com as salas Luis Miguel Cintra e Mário Viegas, referiu.

De uma coisa Miguel Loureiro não pretende abdicar, que é "manter o teatro um local habitado mesmo depois de terminados os espetáculos".

"Fazer do próprio teatro um sítio mais habitado", com pequenos mimos como "receções ou beberetes para segurar o público no local" é uma aposta do novo diretor artístico que também pretende alargar as carreiras dos espetáculos na sala Luis Miguel Cintra de duas a três para as quatro semanas.

Em "ocasiões especiais" Miguel Loureiro não pretende deixar a carreira de ator durante o mandato que iniciou. .

Em breve começará a ensaiar "Mourning becomes Electra", a trilogia de Eugene O´Neill que se estreará no Teatro Experimental de Cascais (TEC) com encenação de Carlos Avilez, seu "mestre" e por quem nutre "imenso carinho".

Sobre o desafio que aceitou aos 53 anos, Miguel Loureiro considera estar na função que desempenha "fundamentalmente para dialogar com os artistas e saber que espetáculo é que eles querem apresentar", prometendo apostar numa programação "o mais abrangente possível".

A escassos dias da reabertura do teatro, que vai ocorrer no sábado com uma festa de entrada livre com Suzie and the Boys, num espetáculo de cabaret concerto, e com "Zabra Soundscapes", performance de João Pedro Fonseca e Manuel Bogalheiro, Miguel Loureiro gostava que as pessoas ficassem cientes "de que o S. Luiz é uma casa que quer receber em festa".

"Gostava que fosse uma casa de alegria depois de alguns tempos de escuridão -estou a falar da pandemia -que não fosse um daqueles sítios respeitáveis onde se vai cumprir a agenda. Não, venham aqui também um bocadinho para celebrar a festa", frisou. .

"Os teatros precisam dessa vida. Se não, os fantasmas crescem", concluiu.