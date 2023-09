David Attenborough apresenta nova temporada de "Planeta Terra" aos 97 anos

David Attenborough vai apresentar a terceira temporada do programa "Planeta Terra", da BBC. A participação do histórico apresentador britânico é inesperada, depois de já ter liderado, este ano, o que se pensava ser o último programa da longa carreira.

De acordo com o jornal The Guardian, as filmagens em exterior já começaram, incluindo as gravações de Attenborough. A série deve estrear no final do ano, na BBC.

Para o produtor executivo da terceira temporada do "Planeta Terra", Mike Gunton, a série não seria a mesma sem David Attenborough. "Como sempre, ele trouxe o seu enorme entusiasmo e sabedoria, tem encorajado a nossa nova perspetiva e tem, sei, realmente gostado de ver as extraordinárias novas maravilhas trazidas para o ecrã", disse.

A participação de David Attenborough surge depois de notícias que a participação na série "Ilhas Selvagens", que a BBC transmitiu em março, seria a última vez que o apresentador gravaria no exterior para a televisão.

Para poder avançar com as gravações em locais remotos como a ilha Skomer, no oeste do País de Gales, foi necessário a presença permanente de um médico ao lado de Attenborough, transportando um desfibrilhador de cada vez que o apresentador subiu as escadas íngremes que ligam a zona de chegada ao topo da ilha.

Os produtores de "Ilhas Selvagens" também foram obrigados a alterar os planos de gravações, devido a receios que colocar o apresentador demasiado perto de aves marinhas pudesse resultar na morte do sir David. Ao mesmo tempo que as gravações decorreram, estava em curso um surto de gripe aviária numa ilha relativamente próxima.

Um dos produtores da série contactou um amigo, especialista em doenças infecciosas, para ter uma opinião informada. "A gripe aviária é extremamente difícil de apanhar, mas se o Attenborough a apanhar, ele vai morrer", terá sido a resposta.

A série "Planeta Terra" é uma das séries mais populares de história natural produzidas pela BBC. A primeira temporada foi lançada em 2006, depois de uma produção que durou cinco anos, e recebeu quatro Emmys e um Peabody. A sequela, "Planeta Terra 2", foi lançada em 2016, conquistando dois Emmys e quatro prémios BAFTA.