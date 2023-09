Chama-se 'Barbie' Oppenheimer e não é levada a sério há um mês

Uma mulher chamada Barbara, diminutivo "Barbie", Oppenheimer tem tido algumas dificuldades em ser levada a sério desde 20 de julho de 2023, data em que estrearam os dois êxitos de bilheteira com os quais partilha o nome.

Barbara Oppenheimer é uma professora reformada da Universidade de Boston, tem cinco netos, vive em Newton, em Massachusetts, e, segundo relatos da própria à revista Slate, desde que começou o fenómeno "Barbenheimer" tem vivido alguns momentos caricatos.

Oppenheimer relata que vários amigos da Universidade lhe enviaram "mensagens nesse fim de semana, quando [os filmes] saíram" e que, durante as férias, ao fazer check-in no hotel, quando ouviram o seu nome, foi confrontada com a pergunta: "Está a gozar comigo?".

Mas de onde vem o nome? A professora reformada revelou que o seu marido é parente afastado de J. Robert Oppenheimer, o físico cuja vida é explorada no filme com o mesmo nome - o seu pai é primo, em terceiro grau, do pai da bomba atómica, e foi assim que ela acabou por receber o apelido do famoso cientista.



A Barbie Oppenheimer da vida real afirmou já ter visto os dois sucessos de bilheteira e afasta preferências: “Não consigo escolher o meu filme preferido, mas ainda bem que vi ambos.”

Desde que ambos os filmes foram lançados a 21 de julho, a comédia de fantasia de Greta Gerwig manteve-se à frente de Oppenheimer na bilheteira mundial. No entanto, no fim de semana de 25 a 27 de agosto, o drama histórico de Christopher Nolan passou para a liderança da tabela.