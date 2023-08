Cineteatro da Mealhada com The Gift, Mário Daniel e Hugo Sousa

A Câmara Municipal da Mealhada, no distrito de Aveiro, preparou uma programação diversificada para o último quadrimestre do ano do Cineteatro Messias, que inclui The Gift, Mário Daniel e Hugo Sousa.

A programação do último quadrimestre inicia-se na sexta-feira, com espetáculos de música, dança, teatro, humor, magia e cinema.

"É um programa que, acima de tudo, podemos dizer que é para todos os gostos, para todas as idades. [...] Temos um conjunto de atividades, aqui no Cineteatro, que são uma mais-valia para quem reside no concelho da Mealhada, mas também para quem reside em concelhos limítrofes e não só", disse hoje na conferência de imprensa de apresentação da programação do Cineteatro Messias, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

A companhia de teatro "Caixa de Palco" vai comemorar os seis anos de dedicação à criação teatral e vai levar a palco "A Aia", na sexta-feira, assim com a peça "O Sermão", em 27 de outubro.

O mágico Mário Daniel apresenta "Minutos Mágicos - O espetáculo", no dia 30 de setembro, criado para a participação do público.

No que respeita à música, existem vários grupos e bandas que vão subir ao palco com uma variedade de géneros, desde o "rock" e o "pop" até ao "jazz" e à música clássica.

No dia 28 de outubro, num concerto de tributo a Michael Bublé, a noite será passada ao som de temas do cantor, sendo que, no mês seguinte, em 11 de novembro, os The Gift apresentam o álbum "Coral", acompanhados em palco por um coro.

Já a 9 de dezembro, atuam os Fingertips com um concerto de comemoração das duas décadas de carreira.

O Cineteatro Messias vai prestar homenagem ao legado da Disney com dois cantores líricos que vão interpretar canções e duetos, em tempo real, com a projeção de partes de filmes da Disney, no dia 14 de outubro.

Hugo Sousa apresenta, no dia 25 de novembro, "Lado Positivo", o seu 9.° solo de "stand-up comedy".

O Cineteatro Messias terá também três exposições - "A música e as suas histórias", "Olhares Inocentes" e "Um inverno mais feliz".

No que respeita ao cinema, este ano, a autarquia vai integrar o 29.º Festival Caminhos do Cinema Português, que decorre de 10 a 18 de novembro, e apresentar uma série de eventos ligados à área do cinema nos dias 21 e 22 de setembro.

"Neste quadrimestre pretendemos também lançar a primeira pedra sobre aquilo que será trabalho em rede. [...] É nossa ambição posicionarmo-nos como destino de grandes produções cinematográficas. Desenvolver um cluster das indústrias culturais e criativas no concelho da Mealhada", sublinhou a vice-presidente do município, Filomena Pinheiro.

A autarca referiu que esse trabalho além de estar a ser feito com as coletividades do concelho está também a ser realizado com ""players" regionais e nacionais" que vão ajudar o concelho a posicionar-se.