Woody Allen na Cinemateca para conversa com Ricardo Araújo Pereira

O realizador, músico e escritor Woody Allen vem a Portugal para uma conversa com o humorista Ricardo Araújo Pereira, a 14 de setembro, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

O encontro entre Woody Allen e Ricardo Araújo Pereira começa às 15h00 e antecede a exibição do filme "Manhattan", do cineasta norte-americano.

"O inadjectivável 'Manhattan' (o seu filme que mais vezes passou na Cinemateca, a par de 'The Purple Rose of Cairo') dá a ver um Woody Allen, no expoente máximo da sua linguagem, no papel de um escritor neurótico às voltas com as suas igualmente neuróticas relações amorosas na sua Nova Iorque de sempre", refere a Cinemateca Portuguesa.



A sessão e a conversa entre Woody Allen e Ricardo Araújo Pereira serão de entrada livre, mediante levantamento de ingresso 60 minutos antes do início, limitado a dois bilhetes por pessoa.

Além do acontecimento na Cinemateca Portuguesa, Woody Allen vai dar dois concertos.

Woody Allen & His New Orleans Jazz Band vão estar em Portugal para dois concertos no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 e 14 de setembro, respetivamente.