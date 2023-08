Porto volta a ser cenário de um filme de Bollywood

A cidade do Porto faz parte dos cenários de um novo filme de Bollywood. As gravações da indústria do cinema indiano arrancam esta terça-feira a 31 de agosto.

O Porto recebe, a partir de hoje, a rodagem do filme "Jailed", uma produção de Bollywood com realização de Vishnu Vardhan. O cineasta venceu em 2022 os prémios IIFA (International Indian Film Academy) e Filmfare - uma das cerimónias mais prestigiadas da indústria cinematográfica indiana.

De acordo com a Câmara Municipal do Porto, "Jailed", que estreia ainda este ano na Ásia, acompanha uma jovem "que se muda para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, mas é presa injustamente, e o seu namorado, que viaja da Índia para provar a inocência da estudante".

Segundo o município portuense, a cidade vai receber filmagens de cenas de exteriores em locais como a Avenida dos Aliados, a Rua dos Clérigos e a Rua das Flores. Esta terça-feira, a Rua 31 de Janeiro é o palco das gravações - o acesso aos estabelecimentos comerciais está "assegurado", diz a Câmara Municipal, e não há novos cortes de trânsito, que já foi interrompido devido às obras da Metro do Porto.

Nos dias 30 e 31 de agosto, a produção desloca-se para a Ribeira, "numa zona delimitada, em horário noturno".

A rodagem do filme decorre com o apoio logístico da Filmaporto, e integra uma equipa de 85 técnicos, "entre os quais vários profissionais da cidade".

O Porto já recebeu, em 2017, as gravações de um filme de Bollywood. "Paisa Vasool", um filme de ação indiano com cenas gravadas no centro histórico da cidade, estreou em setembro do mesmo ano. Em 2018, foi a vez de outro filme, "War".