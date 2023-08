"Não passará deste ano". Câmara de Lisboa promete espaço provisório para o Hot Clube

A Câmara Municipal de Lisboa promete um espaço provisório para o Hot Clube, até ao final do ano. O edifício situado na Praça da Alegria foi encerrado em janeiro devido a questões estruturais.



O município comprometeu-se, na altura, a encontrar uma morada provisória para as instalações, até final de março, mas o clube de jazz mais antigo da Europa continua sem casa sete meses depois.

À Renascença, Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, começa por explica que o Hot Clube, inicialmente, teria abdicado do espaço provisório em prol de reunir esforços financeiros para o espaço definitivo.

“Nos tivemos várias reuniões com o Hot Clube e num primeiro momento o Hot Clube entendeu, em conjunto com a Câmara, que não valeria a pena fazer-se um investimento num espaço provisório e começamos a trabalhar no espaço definitivo.”