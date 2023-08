Azeméis recebe 100 pessoas de sete países para competição de cubo mágico

O Pavilhão Municipal António Costeira, em Oliveira de Azeméis, recebe no sábado uma competição internacional de "speedcubing", com 100 participantes de sete países apostados em serem os mais rápidos no cubo mágico.

Segundo revelou nesta terça-feira a organização do evento, o Azeméis Open 2023 levará assim ao distrito de Aveiro e à Área Metropolitana do Porto "a maior competição do género já realizada em Portugal", na qual a modalidade dedicada a resolver provas com cubos de Rubik "ainda tem pouca implantação" e a realização de eventos oficiais depende da iniciativa privada de jogadores ou adeptos.

Neste caso, a prova de velocidade está a ser organizada por Pedro Azevedo, que está registado na entidade que regula a modalidade a nível internacional - a World Cube Association - e tem como recorde pessoal oficial a resolução de um cubo clássico em 6,97 segundos.

"Mas em casa, sem a pressão competitiva, já consegui resolvê-lo em 5,28 segundos", realçou à Lusa o jogador, de 21 anos, que aprendeu a desemaranhar o cubo colorido aos 16, a partir do vídeo de um recordista na plataforma "online" YouTube.

"É tudo uma questão de treino. Temos que ser rápidos de mãos e é mais fácil quantos mais algoritmos conhecermos, porque são eles que nos ajudam a saber para onde deslizar cada cor, mas o que é preciso mesmo é treinar muito", defendeu Pedro Azevedo.

Regras da World Cube Association

Entre as 9h00 e as 19h00, a competição com jogadores de Portugal, Espanha, Reino Unido, Angola, Brasil, Colômbia e China vai seguir as regras da World Cube Association, que terá em Oliveira de Azeméis, para fiscalização do evento, o seu delegado espanhol Jesús Lindo García.