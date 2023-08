Missão conjunta NASA/Space X chega à Estação Espacial Internacional

A missão Crew-7 da NASA e da SpaceX chegou este domingo à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da nave espacial Endurance Dragon, para se juntar à tripulação da Expedição 69 que se localizava no laboratório orbital.

A nave espacial transportava uma tripulação internacional de quatro membros em representação de quatro países e acoplou-se autonomamente à base de lançamento espacial do módulo Harmony da ISS às 9h16, horário do leste dos Estados Unidos da América, de acordo com uma transmissão em direto.

"Acoplamento confirmado. A nave Dragon com quatro viajantes espaciais a bordo chegou à SpaceStation", escreveu a NASA no X (antigo Twitter).

A manobra de acoplagem foi lenta até a nave encontrar a posição correta.

A viagem ao laboratório orbital durou cerca de 30 horas, conforme confirmado pela NASA. Aproximadamente duas horas depois, após equalizar as pressões entre a nave Endurance e a ISS, a escotilha será aberta e acontecerá o encontro entre os recém-chegados e os astronautas da Expedição 69.

A chegada da Tripulação-7 foi transmitida ao vivo pelo canal da NASA no YouTube desde as primeiras horas da manhã e foi possível observar como a base da Endurance se abriu após a manobra de acoplagem.

A Crew-7 é a sétima missão tripulada da administração espacial norte-americana à ISS da NASA e da SpaceX, é liderada pela astronauta Jasmin Moghbeli, selecionada pela NASA em 2017, e Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), que é o primeiro astronauta dinamarquês na história.

Além disso, viajaram os astronautas Satoshi Furukawa, da agência japonesa JAXA, e Konstantin Borisov, da russa Roscosmos.

A descolagem, descrita pela NASA como "bem-sucedida", ocorreu na manhã de sábado no Complexo de Lançamento 39A (LC-39A) no Centro Espacial Kennedy da NASA em Cabo Canaveral, na Flórida.

Em comunicado, o administrador da NASA, Bill Nelson, disse no sábado que "a Crew-7 é um exemplo brilhante do poder da engenhosidade americana e do que é possível alcançar quando o trabalho é conjunto".

Quanto à tripulação da Expedição 69 da ISS, esta é composta pelos astronautas da NASA Stephen Bowen, Woody Hoburg e Frank Rubio, bem como pelo astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Alneyadi e pelos cosmonautas da Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin e Andrey Fedyaev.

Por um curto período, detalha a NASA, o número de tripulantes a bordo da ISS aumentará para 11 até que os membros da Tripulação-6 regressem à Terra alguns dias depois.