Português Dinis Sousa substitui maestro que agrediu cantor

O maestro português Dinis Sousa substituiu o britânico John Eliot Gardiner à frente do Coro Monteverdi na digressão internacional de "Os Troianos", de Berlioz, depois de Gardiner ter agredido um cantor no começo da semana.

A notícia da agressão foi avançada na quarta-feira pela publicação especializada Slipped Disc, segundo a qual Gardiner, irritado com o cantor William Thomas, de 28 anos, por este ter abandonado o palco pelo lado errado, gritou com o artista nos bastidores e depois esbofeteou-o e esmurrou-o.

Num comunicado publicado na quinta-feira pela agência Intermusica, que o representa, Gardiner, de 80 anos, lamentou o incidente, que aconteceu no Festival Berlioz, em La Cote-Saint-André, em França, e pediu "desculpas sem reservas por perder o temperamento imediatamente após a performance".

"Não tenho justificações para o meu comportamento e desculpei-me pessoalmente a Will Thomas, por quem tenho o maior respeito. Faço-o de novo, e aos outros artistas, pelo mal-estar que isto causou. Tenho noção de quanto afetou todos os participantes envolvidos neste enorme projeto, que tem sido tão querido para o meu coração", disse o maestro.

Gardiner anunciou que se retirava de todas as restantes atuações de "Os Troianos", com a substituição a ficar a cargo de Dinis Sousa, seu assistente no projeto Monteverdi.

A digressão de "Os Troianos" - agendada para "cinco dos mais prestigiosos festivais de música da Europa", segundo o "site" do coletivo - prossegue no sábado, em Salzburgo, na Áustria, com datas em Versalhes, Berlim e Londres, esta última no festival Proms, em 3 de setembro.

Sousa já substituiu Gardiner na quarta-feira, numa segunda atuação no Festival Berlioz, em França.

No "site" dos Proms, pode ler-se que "John Eliot Gardiner decidiu retirar-se da atuação", com um agradecimento a Dinis Sousa por substituir o britânico.

O concerto é interpretado pelo Coro Monteverdi e pela Orquestra Revolucionária e Romântica, dois dos conjuntos do projeto Monteverdi, contando no elenco com nomes como Alice Coote, Michael Spyres, Paula Murrihy, Adèle Charvet e William Thomas, entre outros.

Formado na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, Dinis Sousa foi nomeado maestro titular da orquestra Royal Northern Sinfonia em 2021, depois de já ocupar o cargo de maestro assistente do Coro Monteverdi e Orquestras, do regente John Eliot Gardiner.