Cão é o melhor amigo do homem? Estudo diz que dá mais atenção às mulheres

Os cães têm uma tendência maior para prestar atenção as mulheres do que aos homens, quando falam diretamente com eles, indica um estudo agora revelado.

Investigadores húngaros, do centro de Pesquisa em Ciências Naturais da Universidade Eötvös Loránd, recorreram a ressonâncias magnéticas para chegar a estas conclusões. As descobertas foram apresentadas esta semana.

Durante o exame, um cão treinado foi exposto a voz de 12 mulheres e 12 homens, em interações da vida real.

Os pesquisadores descobriram que os cães têm uma sensibilidade cerebral maior às mulheres quando expostos a situações da vida real. O estudo mostra que os cães se relacionam com a voz dos humanos de forma semelhante às crianças, que têm “competências linguísticas limitadas”, quando expostas a voz dos adultos.

Os cientistas já sabiam que os cães são capazes de compreender a linguagem corporal, o tom de voz e certas palavras. Embora alguns especialistas acreditem que os cães não são capazes de compreender frases completas, eles claramente entendem certas palavras básicas como “andar”.

“O que torna este resultado particularmente interessante é que nos cães, ao contrário dos bebés, esta sensibilidade não pode ser explicada nem pela capacidade de resposta a sinais específicos, resultantes da exposição intra-uterina à voz das mulheres”, disse Anna Gábor, coautora do estudo, no lançamento do estudo.

“Os padrões de tom que caracterizam a fala das mulheres não são normalmente usados na comunicação entre cães – nossos resultados podem, portanto, servir como evidência de uma preferência neural que os cães desenvolveram durante sua domesticação”, disse a investigadora.

"O aumento da sensibilidade do cérebro dos cães à fala das mulheres, pode ser devido ao fato de que as mulheres falarem, com os cães de forma mais exagerada do que os homens", afirma a coautora do estudo.