Bray Wyatt. Lenda do Wrestling morre aos 36 anos

O tricampeão mundial da WWE, Bray Wyatt, morreu aos 36 anos. O lutador de “wrestling” estava afastado dos ringues desde fevereiro deste ano devido a uma doença sobre a qual não foram divulgados pormenores.

Contudo, perante a família a morte do lutador foi encarada como “surpreendente” e “chocante”.

A notícia foi anunciada por Triple H, criador de conteúdos da WWE, que publicou nas redes sociais que Wyatt, cujo nome verdadeiro é Windham Rotunda, tinha “morrido inesperadamente”.

Dwayne “The Rock” Johnson já prestou as condolências ao lutador. Na rede social “X”, antigo Twitter, "The Rock" disse estar “de coração partido”, e acrescentou que sempre teve grande estima e respeito pelo lutador.

“Adorava a presença dele no ringue, as promoções que fazia e todo o trabalho e conexão com o universo WWE”, escreveu Dwayne Johnson. “Personagem único e raro, algo que é difícil de criar neste mundo louco do wrestling profissional.”