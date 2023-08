Pinto da Costa casa pela quinta vez

O presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, voltou a casar, aos 85 anos. A cerimónia aconteceu esta terça-feira, segundo avança o jornal Correio da Manhã.

A gestora bancária, de 46 anos, Cláudia Campo é a nova esposa de Pinto da Costa, com quem namorava desde 2017.

Depois do último divórcio do presidente dos dragões, em 2016, a relação com a gestora bancária que trabalha na agência na qual Pinto da Costa é cliente tornou-se oficial. Desde então Cláudia Campo é considerada a “primeira-dama” azul e branca.

O casal com uma diferença de idades de 39 anos (Pinto da Costa com 85 e Cláudia Campo com 46), namora há seis anos, e Cláudia Campo surge em público ao lado do presidente do FC Porto desde então. É sabido que também é próxima dos dois filhos de Pinto da Costa, resultantes de casamentos anteriores, Alexandre e Joana Pinto da Costa.

O primeiro casamento do presidente do FC Porto foi em 1964, com Manuela Carmona, relação da qual resultou o primeiro filho. O casamento chegou ao fim passados 33 anos, em 1997, depois de suspeitas de que Pinto da Costa poderia estar envolvido com a então secretária do clube, Filomena Morais.

Depois do nascimento da segunda filha, e com a efetiva separação de Manuela Carmona, o presidente do FC Porto oficializou a relação com Filomena Morais. Porém o novo casamento durou apenas quatro anos.

Pinto da Costa manteve ainda uma relação com Carolina Salgado. Esta relação terminou em 2005 e envolveu Pinto da Costa numa nova polémica, com a publicação de um livro autobiográfico pela ex-mulher "Eu, Carolina".

Pinto da Costa tentou uma reaproximação com a segunda mulher, Filomena Morais. Contudo, a segunda tentativa voltou a não durar mais de quatro anos, quando se tornaram públicas as suspeitas de que Pinto da Costa estaria envolvido num novo relacionamento, desta vez com Fernanda Miranda.



Já que nem a terceira nem a quarta foram de vez, aos 85 anos Pinto da Costa não desiste do amor e firma agora a relação com Cláudia Campo. Sobre a cerimónia não são conhecidos muitos pormenores, sabendo-se apenas que se tratou de um evento intimista do qual só os filhos do presidente do clube e os amigos mais próximos tiveram conhecimento.