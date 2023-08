Novo álbum dos Rolling Stones? Anúncio em jornal local dá pistas

As múltiplas referências a músicas da banda e um número de telefone que redireciona para um gravador automático da produtora Universal Music Group presentes no anúncio não deixam dúvidas de que existe algum tipo de truque por detrás da publicação.

A banda britânica The Rolling Stones parece ter revelado o nome do seu próximo álbum e fê-lo de uma forma inusitada.

No anúncio em questão, o ponto da letra “i” presente em “Hackney Diamonds” foi substituído pelo icónico logótipo da banda: os famosos lábios com a língua de fora.

É também apresentada a informação de que a alegada empresa de reparação de vidros terá sido fundada em 1962, o mesmo ano de fundação da banda de Mick Jagger.

No corpo do anúncio é possível recordar a música “(I can get no) Satistfaction”, onde se lê “A nossa amigável equipa promete-lhe que ficará satisfeito”.

Ao ligar para o número presente na publicidade, os possíveis clientes ouvem uma mensagem gravada que diz: “Bem-vindo à Hackney Diamonds, especialistas em reparação de vidros: não fique zangado, conserte”. É também apresentado um endereço eletrónico hackneydiamonds.com. que permite receber mais informações sobre o lançamento do álbum.

A banda ainda não confirmou o lançamento do seu 31.º álbum de estúdio. A ser verdade, será o primeiro disco desde a morte do baterista Charlie Watts, em agosto de 2021, que faleceu aos 80 anos vítima de cancro na garganta.

O editor dos jornais "Hackney Gazette" e "Islington Gazette", Simon Murfitt, considera “muito emocionante ter uma banda desta dimensão a anunciar um novo álbum nos nossos jornais, especialmente de uma forma tão enigmática”.

“Já recebi vários e-mails a pedir cópias e sem dúvida que estas edições dos jornais se vão tornar artigos de coleção para os fãs da banda”, acrescentou.