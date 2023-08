Desfile de trajes de papel regressa à Foz do Douro

O Cortejo de São Bartolomeu dos trajes de papel, que é candidato a Património Imaterial da UNESCO, regressa no domingo à Foz do Douro, no Porto, sendo esperados "mais de 15 mil espectadores", segundo a organização.

Com mais de 150 anos de história, o cortejo é organizado pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (UFAFDN), que junta 500 figurantes e termina com o "banho santo" na praia do Ourigo.

Em comunicado, a UFAFDN refere que esta será uma edição "especialmente simbólica por marcar o ano no qual se candidata a Património Imaterial da UNESCO, aquele que também será o tema da mostra de trajes de papel".

"Os mais de 500 figurinos trajados a rigor vão percorrer cerca de três quilómetros, entre as 10:00 horas e as 13:00 horas, de domingo, com início no Jardim das Sobreiras, sendo esperados mais de 15 mil espectadores", sublinha a união de freguesias.

O cortejo, que conta com diferentes "blocos temáticos", passa por todo o Passeio Alegre, segue pelas ruas Coronel Raúl Peres e Senhora da Luz e culmina no "banho santo" no mar, na Praia do Ourigo.

No final do desfile, a UFAFDN inaugurará uma exposição, no Castelo da Foz, onde ficarão patentes alguns dos fatos que percorreram o desfile.

A mostra é gratuita e estará aberta ao público até ao dia 3 de setembro.

A Romaria de São Bartolomeu remota à tradição do século XIX, quando fiéis acreditavam que, a 24 de agosto, São Bartolomeu encarnava nas águas e o diabo andava à solta e procuravam proteção conta males de pele, gaguez ou efeitos demoníacos, mergulhando no mar em busca da sua proteção.

A organização salienta que "o Cortejo dos Trajes de Papel, ao longo da sua diacronia, adquiriu um caráter identitário para a comunidade local, onde há uma clara valorização do trabalho manual e conteúdo material desta tradição".

"A criação dos trajes implica uma logística prolongada no tempo e a transformação minuciosa de papel crepe em trajes coloridos", acrescenta.

Marcarão presença no desfile o vice-presidente da Câmara Municipal, Filipe Araújo, o bispo do Porto, Manuel Linda, e o historiador Hélder Pacheco, entre outros convidados.

As festas de São Bartolomeu, que decorrerão até 10 de setembro, contarão ainda com torneios desportivos e fado.