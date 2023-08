"Casa dos 24" no Porto volta com exposição dedicada a Fernando Távora

A exposição "A Urgência da Cidade: o Porto e 100 anos de Fernando Távora" reabre, na quinta-feira, as portas da chamada "Casa dos 24", espaço requalificado em 2002 pelo arquiteto portuense e que passa integrar o Museu do Porto.

"É um momento muito simbólico para cidade. Por um lado, porque se devolve a primitiva Câmara Municipal à cidade, reabrindo as portas de um símbolo da vontade de ser do Porto, da vontade dos cidadãos tomarem voz no destino da cidade, por outro porque se evoca um herói do Porto - Fernando Távora", afirmou à Lusa o diretor do Museu e Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado, na véspera da abertura de portas.

A abertura da Casa e da exposição, que acontece um dia antes de se cumprirem 100 anos sobre o nascimento do arquiteto Fernando Távora (1923-2005), serve de lançamento para as comemorações do centenário daquele que é considerado o fundador da "Escola do Porto" e que se vão estender até 2024.

Partilhando espaço com a Sé Catedral do Porto, a antiga Casa da Câmara, conhecida como "Casa dos 24", estava fechada pelo menos desde 2016, tendo nos anos anteriores funcionado como posto de turismo.

O edifício, tal como hoje a cidade o conhece, é uma recriação contemporânea do arquiteto portuense Fernando Távora, que em 2002 assinou o projeto de recuperação do espaço destruído num incêndio em 1875.

"Construída em meados de 1450, [foi] considerada a primeira sede do poder autárquico onde, até final do século XVII, se reuniam em assembleia os chamados homens-bons, ou os representantes dos 24 ofícios da cidade", pode ler-se no "site" da autarquia.

A exposição oferece, em simultâneo, uma viagem pela história da cidade, mas também sobre o arquiteto, propondo um roteiro de vida e obra, que põe em evidência projetos como o estudo de renovação do Barredo ou a reabilitação do Palácio do Freixo.