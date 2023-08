Marionetas da Ucrânia e de mais cinco países em festival de Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira acolhe de 21 a 24 de setembro mais uma edição do festival de marionetas Fora dos Eixos, desta vez com sete espetáculos por companhias da Ucrânia, Argentina, Espanha, Alemanha, Brasil e Portugal.

Promovido pela referida autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, o evento terá como palco principal o auditório do Centro Cultural de Milheirós de Poiares, que vai acolher sessões especiais para alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo dessa freguesia, e também levará artistas ao Centro Social Crispim Borges de Castro.

"Serão vários espetáculos de formatos e técnicas variadas, desde o mais visível em palco até ao teatro em miniatura, em que apenas uma pessoa de cada vez pode ver uma mini-performance", adiantou à Lusa o vereador Gil Ferreira, que assume o pelouro da Cultura na Câmara da Feira.

Dessa oferta, o autarca realça a estreia absoluta de "Joaquim, uma história de (a)Mar", que resulta de uma encomenda do festival a Luís Manhita, e ainda a oficina da ucraniana Daria Ivanova, "convidada de honra que vai ensinar tudo acerca das marionetas tradicionais do seu país".

No caso do espetáculo português, será a estreia a solo do marionetista, ator e fadista algarvio, que no seu novo espetáculo sobre aventuras, memórias e emoções conta com a colaboração de outros artistas portugueses e espanhóis.

Já no que se refere à artista atualmente refugiada na Alemanha, a sua formação será aberta ao público em geral e vai focar-se na história das marionetas da Ucrânia e no significado do teatro de fantoches de Natal, tanto no seu país como no resto da Europa.

Com alguns espetáculos gratuitos e outros pagos, a sexta edição do festival Fora dos Eixos apresentará ainda: "Anton -- o rato do circo", uma coprodução luso-germânica da Companhia Marimbondo; "O segredo do rio", do coletivo nacional Fio d"Azeite; "Desconexión", do coletivo espanhol Títeres Alakran; "Barbacena", do brasileiro Fábio Supérbi; e "Desencajate", da marionetista Cíntia Santa Cruz, e "O Príncipe Com Orelhas De Burro", de Vero Storyteller, ambas da Argentina.

Durante todos os dias do evento, o Centro Cultural de Milheirós recebe ainda "Uma exposição suspensa por fios", que explora os 24 anos de carreira do marionetista Rui Sousa. .