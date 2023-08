Coimbra recebe "Cinema Fora de Portas" até dia 1 de outubro

A terceira edição do "Cinema Fora de Portas" vai decorrer até 1 de outubro com exibição de filmes para todos os gostos, tanto em locais inusitados de Coimbra como em lugares periféricos do concelho.

A iniciativa, que arrancou a 5 de agosto, mas que concentra a sua programação entre o final deste mês e setembro, conta com a exibição de 14 filmes, em espaços como o Parque Manuel Braga, o Terreiro da Erva ou o largo do Cemitério da Conchada, indo também à periferia da cidade, com sessões no Monte Formoso, Carapinheira da Serra, Lordemão ou São Paulo de Frades, referiu esta terça-feira a organização, em conferência de imprensa.

O ciclo é dinamizado pela Casa do Cinema de Coimbra, União de Freguesias de Coimbra e União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, sendo todas as exibições de entrada gratuita.

"Este é um investimento das juntas para trazer a cultura a outros lugares das nossas freguesias", salientou o presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia.

Também o presidente da União de Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, realçou a importância de se formarem sinergias e de levar cinema a locais mais periféricos do concelho.

O elemento da direção da Casa do Cinema de Coimbra Tiago Santos realçou que a instituição procura lutar contra a centralização da cultura na cidade de Coimbra, sendo importante o cinema ir ao encontro de novos espetadores, numa programação que tanto inclui filmes à procura do grande público, como propostas de cinema de autor.

Não há uma lotação definida para cada sessão, mas é aconselhado aos interessados a estarem 30 a 40 minutos antes da exibição para garantir ou lugar ou que levem "uma cadeira de praia ou de campismo" para poderem ver o filme sentados, explicou.

"Indiana Jones e o Marcador do Destino", "Citizen Kane", "Barbie", "Triângulo da Tristeza" ou "A Minha Vida de Courgette" são alguns dos filmes que serão exibidos durante o ciclo.