À procura do monstro do Lago Ness: é a maior busca em 50 anos

A história lendária do monstro entrou nas bocas do mundo há 90 anos, quando Aldie Mackay, gerente de um hotel perto do lago, disse num bar que tinha acabado de testemunhar um grande “monstro aquático”, descrito como uma espécie de réptil marinho ou serpente.

A busca é organizada pelo recém-renovado Loch Ness Centre, que convida voluntários de todo o mundo para participar- pessoalmente ou online - “numa gigantesca observação de superfície do Lago, atentos a quebras na água e a quaisquer movimentos inexplicáveis”, pode ler-se no site.

Vai acontecer no próximo fim-de-semana: centenas de voluntários de todo o mundo vão rumar à Escócia para procurar um dos mitos mais conhecidos em todo o mundo, o monstro do lago Ness, carinhosamente conhecido como “Nessie”.

Drones e hidrofones pela primeira vez

Vão ser dois dias de “caça” no lago Ness e em parceria com a equipa de pesquisa voluntária Loch Ness Exploration, a busca vai contar com equipamentos de topografia que nunca foram usados no lago.

Segundo o site do Loch Ness Centre, o material inclui "drones térmicos para produzir imagens térmicas da água do ar usando câmaras infravermelhas” e também “um hidrofone, que será usado para detetar sinais acústicos debaixo de água”.

“Sempre foi o nosso objetivo registar, estudar e analisar todos os tipos de fenómenos naturais e fenómenos que podem ser mais difíceis de explicar”, disse Alan McKenna, da Loch Ness Exploration, ao The Guardian.

“Esperamos inspirar uma nova geração de entusiastas do Lago Ness e, ao ingressarem neste relógio de superfície em grande escala, terem uma oportunidade real de contribuir pessoalmente para esse fascinante mistério que cativou tantas pessoas de todo o mundo.”

Em várias buscas ao longo dos anos, nunca foram encontradas evidências da existência do monstro lendário, mas a “caça” do próximo fim-de-semana tem atraído a atenção de muitos curiosos, já se fazendo sentir na elevada procura por alojamento nas redondezas do local.

Resta esperar para saber se a maior busca em 50 anos trará novas informações para desvendar um dos mitos mais conhecidos em todo o mundo.