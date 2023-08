Cantora canadiana descobre Fernando Pessoa e muda-se para Portugal

A canadiana Tammy Weis mudou-se para Portugal e está a homenagear Fernando Pessoa através da sua música, com atuações programadas para a sua terra natal e no velho continente.

A cantora e compositora, natural do oeste do Canadá, mudou-se para o Reino Unido em 2006, mas uma visita ao Algarve, em 2012, "mudou tudo".

"Estava a viver em Londres (Inglaterra), quando tive a hipótese de visitar Portugal através de um bom pacote de viagens para Albufeira de duas semanas. Nesse período, conheci pessoas fantásticas, foi como ter uma vida praticamente nova. Apaixonei-me completamente por Portugal. As praias, o mar, o vento, as cores, as pessoas e a gastronomia, podia continuar e continuar", disse Weis à agência Lusa.

Após esta primeira visita, a canadiana regressou ao sul de Portugal por diversas ocasiões, para "explorar o país".

O convite de uma pessoa amiga para uma visita a Lisboa serviu como "impulso" para que, em 2018, após regressar por diversas ocasiões à capital portuguesa, fizesse a mudança em definitivo.

"Numa das viagens a Portugal, visitei uma galeria de arte em Alfama, na entrada dizia que faziam quadros e que serviam vinho e café. Entrei e conheci um guitarrista, que de repente começou a tocar guitarra, eu também cantei algumas músicas de jazz. Um pintor sugeriu ao guitarrista que eu devia cantar poemas de Fernando Pessoa, pois a partir daí é que a minha carreira teria sucesso", explicou.