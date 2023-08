Hot Clube continua sem casa sete meses após encerramento

Sete meses depois do encerramento do Hot Clube de Portugal, por ordem da Câmara Municipal de Lisboa, devido a questões estruturais no edifício, o clube de jazz mais antigo da Europa continua sem espaço definido para prosseguir as suas atividades.

Após uma inspeção de avaliação de riscos, feita em janeiro deste ano por parte de técnicos da autarquia, foi ordenado o encerramento imediato do espaço.

A câmara detetou "danos estruturais" no edifício, situado na Praça da Alegria, junto à Avenida da Liberdade, e indicou que a própria “atividade inerente” do Hot Clube poderia colocar em causa a estabilidade do imóvel.

O município comprometeu-se a encontrar uma morada provisoria para as instalações, até final de março, mas Pedro Moreira, presidente do Hot Clube garante à Renascença que, até à data, ainda não foi cedido nenhum espaço por parte da câmara, nem existe data prevista para a reabertura.