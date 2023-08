Reagendamento de digressão não afeta concertos de Madonna em Lisboa

Os concertos de Madonna em Lisboa não vão mudar de data, de acordo com as promotoras Live Nation e Ritmos & Blues. A cantora norte-americana reagendou a digressão internacional "Celebration" devido a um problema de saúde.

A "Celebration Tour" deveria ter começado em julho no Canadá e nos Estados Unidos, com concertos até outubro, mas com o reagendamento a nova digressão arranca na Europa, a 14 de outubro, em Londres.



Em Lisboa, Madonna mantém as duas datas anteriormente anunciadas, a 6 e 7 de novembro na Altice Arena, em Lisboa. .

A etapa norte-americana da digressão começará a 13 de dezembro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A digressão tinha sido suspensa no final de junho por causa de uma infeção bacteriana, com a artista norte-americana a fica hospitalizada por vários dias numa unidade de cuidados intensivos.

""The Celebration Tour" vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque -- onde começou a sua carreira musical", lê-se no comunicado.

Madonna, que celebra hoje 65 anos, atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia "Madame X", que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.

A digressão "Madame X", e o álbum que lhe serviu de mote, homónimo, foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.