“Acabou de morrer em um acidente”. Esquema fraudulento circula no Facebook

Um esquema fraudulento está a usar perfis reais na rede social Facebook para disseminar vírus.

As publicações automáticas, que citam notícias trágicas, tais como “Acabou de morrer em um acidente”, com um link encurtado associado, fazem com que os utilizadores que cliquem sejam levados para páginas com notícias falsas e links para download, além de múltiplos anúncios para gerar rendimento aos piratas informáticos.

Estas páginas descarregam ficheiros maliciosos que infetam o telemóvel e a conta do utilizador começa a comportar-se de forma estranha, depois de algum tempo. Publicações e ações involuntárias na conta do Facebook do utilizador começam a surgir.

Para aumentar o alcance, outras pessoas na rede de amigos são identificadas nas publicações. Quantas mais pessoas clicam nos links, mais publicações e mensagens são feitas e o esquema vai se disseminando como uma espécie de infeção viral.

Os utilizadores do Facebook em Portugal não são os únicos afetados por este esquema e respetivas variantes. A imprensa internacional dá conta de casos em países como Brasil, Estados Unidos, Índia, Austrália, África do Sul, e Nova Zelândia, que seguem modos de ataque idênticos, com certas ocorrências a remontarem até maio deste ano.

Apesar das medidas de segurança da Meta, o Facebook não é imune. Em Portugal, este esquema tem vindo a circular na plataforma ao longo das últimas semanas e é provável que já se tenha deparado com publicações deste tipo no seu feed, que marcam frequentemente outros utilizadores, ou com mensagens suspeitas que seguem a mesma abordagem.