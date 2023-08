Morreu Robbie Robertson, compositor e guitarrista de The Band

Robbie Robertson, nascido em Toronto, em 1943, conduziu o grupo canadiano-americano The Band até ao auge do rock, nos anos 1970, com êxitos como "The Weight" e "The Night They Drove Old Dixie Down" , tendo também colaborado assiduamente com Bob Dylan e com o realizador Martin Scorsese.

O compositor, guitarrista e vocalista da banda canadiana The Band, Robbie Robertson, morreu aos 80 anos em Los Angeles, vítima de "doença prolongada", disse o empresário do artista, Jared Levine, em comunicado divulgado na quarta-feira à imprensa norte-americana.

A banda, que começou por se chamar The Hawks e ficou conhecida por ser a banda de abertura de Bob Dylan nas suas digressões "Going Electric", em 1965 e 1966, incluía os canadianos Rick Danko, Garth Hudson e Richad Manuel, bem como o americano Levon Helm.

Em 1968, os elementos do grupo mudaram-se para Nova Iorque e assinaram contrato com a Capital Records para lançarem os seus dois primeiros álbuns, "Music From Big Pink" e "The Band", que tomaram de assalto a indústria, influenciando nomes como Eric Clapton.

O seu impacto foi tal que, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, voltaram a colaborar com Dylan e a acompanhá-lo em festivais famosos, como o de Woodstock, o que os posicionou entre a elite do rock norte-americano.

No entanto, os problemas de dependências de vários membros do grupo fizeram com que, em meados dessa década, a banda tivesse sérios problemas internos e o próprio Robbie Robertson dissolveu o grupo.

Antes de se separarem, em 1976, os The Band deram um grande concerto em São Francisco, no Dia de Ação de Graças, que foi captado no documentário "The Last Waltz" (1978), realizado por Martin Scorsese.

Juntamente com os seus companheiros de banda, Robertson foi introduzido no 'Canadian Music Hall of Fame', em 1989 e no 'Rock and Roll Hall of Fame', em 1994.



A partir de 1980, o guitarrista e cantor de The Band focou-se no seu papel de compositor, estabelecendo uma relação próxima com Scorsese e participando na supervisão musical de filmes como "O Touro Enraivecido", "Gangs de Nova Iorque", "Shutter Island", "O Lobo de Wall Street" e "O Irlandês".

Já este ano, Robbie Robertson ainda chegou a trabalhar no novo filme de Scorsese, "Killers of the Flower Moon" - a sua 14.ª colaboração - que será lançado a 20 de outubro.

Robbie Robertson dedicou também os seus últimos anos de vida a escrever as memórias, ao seu amor pela pintura e a reeditar o catálogo de The Band.