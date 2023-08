Taylor Swift lidera nomeações dos prémios de vídeo da MTV

A cantora norte-americana Taylor Swift lidera as nomeações para os prémios VMA, de vídeo musicais da MTV, anunciou a estação norte-americana de televisão.

Taylor Swift, que atua em 2024 em Lisboa, está nomeada em oito categorias, em particular com o tema "Anti-Hero", retirado do álbum "Midnights", editado em 2022.

Ao longo da carreira, Taylor Swift já soma 14 prémios VMA (sigla para Video Music Awards), três dos quais no ano passado, nomeadamente o de Vídeo do Ano para "All Too Well".

Este ano, está novamente nomeada na categoria de Vídeo do Ano, além de Artista do Ano, Melhor Canção ou Melhor Canção Pop.

Na edição deste ano, destaque ainda para a forte presença de artistas mulheres entre os mais nomeados: Com seis nomeações surge a cantora SZA, seguindo-se, com cinco categorias cada, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith.

Na história dos VMA, Madonna é a artista mais premiada de sempre, com 20 galardões.

A cerimónia dos VMA da MTV está marcada para 12 de setembro em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos da América.