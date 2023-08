Museus, Palácios e Monumentos à borla no sábado

Se tem entre 12 e os 29 anos, não terá de pagar bilhete, no próximo sábado, para entrar nos Museu, Monumentos e Palácios tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).



A entrada gratuita serve para a assinalar o Dia Internacional da Juventude que se celebra dia 12. Em comunicado a DGPC indica que as celebrações desse dia em Portugal, “é organizado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude”.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional da Juventude é comemorado desde 1999.

Segundo a DGPC, o Dia Internacional da Juventude, “que em 2023 pretende destacar a importância das «Competências verdes para a juventude: Rumo a um mundo sustentável», apresenta-se também como uma oportunidade para os jovens envolvidos visitarem os museus, palácios e monumentos dependentes da DGPC, enriquecendo as celebrações em apreço”.

Também o Museu Nacional Soares do Reis, no Porto, desafia os visitantes jovens nesse dia 12 a “partilhar selfies nas suas contas de Instagram tiradas junto a retratos, autorretratos ou bustos da exposição de longa duração, utilizando adereços distribuídos nas salas do Museu”.

Em comunicado, o museu recentemente reaberto ao público e remodelado indica que “a atividade InstaSelfie - Dia Internacional da Juventude decorre das 10h00 às 15h00 com a captação de imagens nas galerias do Museu e respetiva publicação nas contas de Instagram dos visitantes”.

Aos visitantes pede-se que identifique a conta oficial do museu naquela rede social. “Às 17h00 o Museu contabiliza o número de likes de cada imagem e às 17h30 serão entregues prémios na loja do Museu distinguindo os vencedores por cada um dos 3 escalões etários – dos 12 aos 17 anos, dos 18 aos 23 e dos 24 aos 29”.