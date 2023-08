Depois da JMJ, Parque Tejo vai receber a Semana Académica de Lisboa

Esta será a primeira utilização do espaço reaproveitado após o evento que recebeu o Papa Francisco neste mês de agosto.

O festival, que vai decorrer nos últimos dois fins de semana de setembro, nos dias 23, 23, 28, 29 e 30, será apresentado esta quinta-feira, no Museu da Cerâmica de Sacavém, e contará com a presença do autarca de Loures, Ricardo Leão.

Entre os nomes confirmados do cartaz estão os artistas MC Kevinho, os Calema, Papillon e Kamala. Os passes gerais, que dão acesso aos cinco dias do festival, custam 69€.