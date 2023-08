"Hank The Tank". Ursa que invadiu 20 casas foi capturada na Califórnia

Uma ursa suspeita de mais de 20 invasões de casas, no bairro de Tahoe Keys, na Califórnia, foi capturada juntamente com as suas três crias, na última sexta-feira, anunciou o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.

O animal selvagem, com mais de 200 quilos de peso, tornou-se numa ameaça para o bairro por causar “extensos” danos às casas e aterrorizar alguns dos moradores. Ganhou fama internacional, depois de as divergências entre as autoridades da Califórnia e dos defensores dos animais

A ursa recebeu a alcunha de "Hank The Tank" - só mais tarde perceberam que não era um macho -, devido à forma “furtiva” como invadia as casas e fugia das autoridades.

Katherine Borges, uma enfermeira reformada que morou durante muitos anos no bairro, diz ser normal o aparecimento desses animais em Tahoe Keys. Porém, Hank não era como a maioria dos outros ursos. “Já vi ursos a perfurar as portas das garagens, a usar a caves das casas como tocas. Normalmente, os ursos só queriam comida e saíam de casa”.