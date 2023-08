Festas do Mar regressam à Baía de Cascais. Conheça o cartaz

As Festas do Mar regressam a Cascais e, tal como no ano passado, num modelo bipartido em dois fins de semana. O evento vai decorrer entre os dias 24 e 27 de agosto, e de 31 de agosto a 3 de setembro.

Estas datas são justificadas pela organização como uma aposta num festival de música mais “fresco”, fora dos picos de calor, e também pretende “esperar” por todos aqueles que escolhem o final de agosto para tirar férias e que, por isso, raramente conseguem assistir a estas Festas do Mar.

Sobem ao palco nomes da música portuguesa como Miguel Araújo, Mariza, Pedro Abrunhosa, Excesso, Diogo Piçarra, Fernando Cunha & Friends – 40 anos de carreira, entre muitos outros.

A abertura do palco principal será realizada por artistas e bandas com ligação a Cascais, “uma oportunidade para mostrar o talento local no palco mais famoso do concelho”, diz a organização.

O último dia será, como já é tradição, dedicado à Orquestra Sinfónica de Cascais, que vai voltar a Baía de Cascais com o “Best of Festas do Mar”.

Este ano as Festas do Mar voltam a ter dois palcos, o principal, em plena Baía, e o palco “Sagres”, nas imediações da Cidadela. O objetivo destes palcos continua a ser privilegiar a música em português, juntando nomes consagrados a novos talentos e artistas locais.

A gastronomia e o artesanato também vão ter lugar de destaque nos vários espaços entre a Cidadela e o Jardim Visconde da Luz.

De regresso está também o VIVER CASCAIS. O cartão VIVER CASCAIS dá acesso privilegiado a serviços para todos os que vivam, residam, estudem ou trabalhem no concelho. Mediante a apresentação do cartão é atribuída uma pulseira Viver Cascais, para cada dia de concerto. Vão ser distribuídas 450 pulseiras por dia para aceder a espaços exclusivos.

Os concertos têm entrada gratuita. O programa das Festas do Mar fica completo com a Procissão em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontecerá no dia 3 de setembro às 15h.

CARTAZ FESTAS DO MAR 2023



Palco Principal | 20h30

Dia 24 de agosto

Matay e Pedro Abrunhosa

Dia 25 de agosto

Milhanas e Miguel Araújo

Dia 26 de agosto

Mariana Dalot e Diogo Piçarra

Dia 27 de agosto

Esteves e Excesso

Dia 31 de agosto

Anna Setton e Fernando Cunha & Friends

Friends: Gospel Collective; José Cid; Miguel Ângelo (Delfins e Resistência); Olavo Bilac (Santos e Pecadores e Resistência); Pedro Oliveira (Sétima Legião); Paulo Costa (Ritual Tejo e Ar de Rock); Rui Pregal da Cunha (Heróis do Mar e LX90); Teresa Salgueiro (Madredeus); Tim (Xutos e Pontapés e Resistência); Tozé Brito; Tozé Santos (Perfume).

Dia 1 de setembro

Fado à Janela, com Sara Paixão e Francisco Salvação Barreto. Acompanhados por Hugo Afonso Guit, Cajé Garcia viola, Luís Roquette viola baixo. Local: Janelas da Câmara de Cascais

Palco Principal: José Maria Souto Moura e Mariza

Dia 2 de setembro

Campos e Nininho Vaz Maia

Dia 3 de setembro

15h00 | Procissão Nossa Senhora dos Navegantes

20h30 | Mimi Froes e Orquestra Sinfónica de Cascais toca “Best Of Festas do Mar”

Fogo de Artificio

Palco Sagres | 19h00 (Cidadela)

24/08 Inês Marques Lucas

25/08 Mónica Teotónio

26/08 InQubadora

27/08 Baleia Piloto

31/08 Manteau

01/09 Mind Mojo

02/09 Vencedor Concurso Talentos Fiartil

03/09 Bera