Morreu a atriz brasileira Aracy Balabanian, de "Sai de Baixo" e "Rainha da Sucata"

A atriz brasileira Aracy Balabanian morreu esta segunda-feira, aos 83 anos, confirmaram familiares e amigos ao jornal O Globo.

Conhecida como a sogra de Caco Antibes na série “Sai de Baixo”, Aracy estava interna num hospital no Rio de Janeiro depois de ter sido diagnosticada com cancro do pulmão, no final do ano passado.

Desempenhou o papel de Cassandra Mathias Sayão durante seis anos, entre 1996 e 2002.

Entre outros papéis, a atriz ficou destacada também pela participação em “Rainha da Sucata”, como Dona Armênia Giovanni, em 1990, ou Marta Morgado na novela “Ti Ti Ti”, em 1985, e Filomena Ferreto Giardini em “A Próxima Vítima”, em 1995.

Venceu cinco prémios ao longo da carreira: Prémio Globo de Melhores do Ano (1995), Troféu Associação Paulista de Críticos de Arte (1996), Troféu Imprensa (1996), Troféu Mário Lago (2018) e Prêmio CinEuphoria (2019).