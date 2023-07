Detidas 14 pessoas no Festival Músicas do Mundo

A GNR deteve 14 pessoas, a maioria por tráfico de droga, e apreendeu vários tipos de estupefacientes durante uma operação de policiamento e segurança no Festival Músicas do Mundo (FMM), no concelho de Sines (Setúbal), foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que no âmbito das ações policiais desenvolvidas foram detidas 14 pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 46 anos, destacando-se 11 por tráfico de estupefacientes e uma por condução sem habilitação legal.

Fonte da GNR adiantou ainda que foi detida uma pessoa por resistência, coação e outra por desobediência.

Na operação, que contou com um total de 354 militares de várias valências operacionais da GNR, foram apreendidas 2.902 doses de haxixe, 115 doses de MDM, 71 doses de liamba, 69 doses de cocaína e 12 doses de LSD, um machado e 6.550 euros em numerário.

No decorrer da operação foram detetadas ainda 82 infrações, 22 das quais de âmbito rodoviário e 60 por consumo de estupefacientes, e apreendido diverso material.

Segundo a GNR, a operação teve como objetivo prevenir e detetar possíveis ilícitos criminais, além de controlar, localizar e prevenir ocorrências relacionadas com posse de armas, tendo os militares efetuado ações de fiscalização em vários locais.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.

A operação contou com o reforço dos Destacamentos de Intervenção e de Trânsito do Comando Territorial de Setúbal, dos Destacamentos Territoriais de Grândola e Montijo e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.

A 23.ª edição do festival contou com 47 concertos e várias atividades paralelas.

Pela edição deste ano do FMM Sines passaram nomes como Expresso Transatlântico, Carminho e A Garota Não, todos de Portugal, Lila Downs (México), Nneka (Nigéria), Rodrigo Cuevas (Espanha), Tinariwen (Povo Tuaregue/Mali), Chico César (Brasil), Tabanka Djaz (Guiné-Bissau) e Tubarões (Cabo Verde).