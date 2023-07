Festival Zeca Afonso em Belmonte recorda cantautor na vila onde viveu

A Associação Desportiva de Belmonte (ADB), no distrito de Castelo Branco, promove, entre os dias 29 e 31, a segunda edição do Festival Zeca Afonso, em homenagem ao músico que morou na vila onde "foi acarinhado".

O presidente da ADB, Carlos Afonso, salienta "a ligação que Belmonte tem a Zeca Afonso, a relação de carinho" que existe na localidade para onde o cantautor se mudou quando regressou, aos dez anos, de Moçambique, para viver com o tio Filomeno, e os pais estavam em Timor.

"Num tempo de amargura, ele foi aqui acarinhado e é um cantautor de renome, que orgulha os portugueses, é um cantor de intervenção, é muito mais do que isso", disse, em declarações à agência Lusa, o presidente da ADB, Carlos Afonso.

A segunda edição do evento bianual conta com a atuação de "músicos de diferentes gerações, locais e nacionais".

A organização quis também apostar este ano na descentralização do Festival Zeca Afonso, com espetáculos em Caria, no mesmo concelho.

Rita Vian atua dia 31, às 23h00, no Castelo de Belmonte.

No sábado, no Museu Judaico de Belmonte, às 17h30, é lançado o livro "As Palavras-Chave das Canções de Zeca Afonso", de autoria de Jorge Martins.

Pelas 18:30, no Largo Zeca Afonso, onde, desde há três anos, se encontra uma estátua do cantor, atuam Luís Galrito e António Hilário, enquanto à noite, às 21h30, no Castelo de Belmonte, sobem ao palco os Trilha e novamente Luís Garito e António Hilário.

No domingo, na Casa Etnográfica de Caria, atua às 22h00 o Grupo de cantares Touca da Moura e, às 22h30, César Prata interpreta "As canções de Zeca".

"Quem vier não se vai arrepender. Vão ser noites bem passadas, em que se vai lembrar e viver Zeca Afonso", realça Carlos Afonso.

A organização pondera vir a criar um prémio para "por as bandas jovens a cantar Zeca Afonso".