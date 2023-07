Doutoramento Interuniversitário em História é um caso único em Portugal

Um doutoramento em História une quatro universidades, funciona há 15 anos sem interrupções e é um caso único em Portugal.

Está aberta a última fase de candidaturas para o Doutoramento Interuniversitário em História, uma iniciativa inédita em Portugal, que junta a Universidade Católica, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora e o ISCTE.

O PIUDHist, cujo diretor é o Professor José Miguel Sardica, tem como enfoque a "Mudança e Continuidade num Mundo Global".

Funciona com base na partilha de recursos das quatro instituições universitárias e de um corpo docente de mais de 40 professores e investigadores.

O Programa Interuniversitário de Doutoramento em História contempla quatro áreas de especialização: "dinâmicas sociais e estruturas políticas, instituições e desenvolvimento económico, impérios, colonialismo e pós-colonialismo e movimentos intelectuais e socioculturais", pode ler-se na página da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica.

Pretende "conferir espessura, enraizamento, longa duração, capacidade explicativa e de compreensão a fenómenos que o imediatismo do quotidiano interpreta mal" e "ajudar, numa época muito volátil, de hiperinformação, radicalismo e tribalismo, a colocar questões críticas, a sublinhar tendências, problemas e soluções recorrentes no passado e aplicáveis no presente".